أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض .. صور

يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان المريحة للعين وتمنحنا الشعور بالهدوء وتناسب جميع الأذواق لذا يرغب البعض لاستخدامه فى ديكور المنزل لكن مع الأسف عند التفكير فى تطبيقه نواجه الكثير من التحديات.



إذا كان استخدام اللون الأبيض فى غرفة كاملة امر صعب فإن الأمر أشد صعوبة عند استخدامه فى ديكور الحمام بل وجعله اللون الأساسى المسيطر عليها.



عرض موقع "elledecor " مجموعة متنوعة منالتصميمات العصرية التى تمدنا بعدة أفكار تمكننا من استخدام اللون الأبيض فى ديكور الحمام.