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ثقافة

افتتاح فعاليات ورشة التخطيط والإعداد للبرامج والمشروعات بقصور الثقافة

الأحد 10/مارس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "التخطيط والإعداد للبرامج والمشروعات" لخمسة وعشرين متدربًا أحد من العاملين بالإدارات المركزية بديوان عام الهيئة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافين التي رحبت بالمتدربين.

وأكدت أن الهدف من هذه الورشة تدريب أكبر عدد من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مهارات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط العمل التنفيذية لتحقيق الهدف المنشود منها، متمنية على جميع المتدربين في نهاية الورشة أن يكونوا قادرين على مناقشة مفهوم التخطيط وأهميته ومستوياته ومراحله وأنواعه من خلال الأدوات والمناهج، التي سيتم طرحها خلال الورشة، والتي ستؤهلهم بالتالي إلى إعداد خطط لمشروعاتهم ومناقشة الأنشطة الثقافية كلا حسب موقعه الثقافي الذي يتبعه، وهو ما سيترتب عليه بالتالي إعداد محتوى مختلف للمشروعات، وإعداد خطة متابعة وتقييم لتلك الخطط.

وبدأت أولى محاضرات الورشة ألقاها الدكتور محمد المغربي أستاذ التخطيط بالمعهد القومي للتخطيط، حيث أشارت إلى التعريف بالتخطيط وأهميته وموازنة البرامج والأداء، وكيفية إعداد خطط للمشروعات والأنشطة الثقافية ومقومات نجاح المشروعات، وعرض لنماذج مختلفة للمشروعات والأنشطة الثقافية.

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