افتتاح فعاليات ورشة التخطيط والإعداد للبرامج والمشروعات بقصور الثقافة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المجموعة الخامسة من الورشة التدريبية "التخطيط والإعداد للبرامج والمشروعات" لخمسة وعشرين متدربًا أحد من العاملين بالإدارات المركزية بديوان عام الهيئة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافين التي رحبت بالمتدربين.





وأكدت أن الهدف من هذه الورشة تدريب أكبر عدد من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة على مهارات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط العمل التنفيذية لتحقيق الهدف المنشود منها، متمنية على جميع المتدربين في نهاية الورشة أن يكونوا قادرين على مناقشة مفهوم التخطيط وأهميته ومستوياته ومراحله وأنواعه من خلال الأدوات والمناهج، التي سيتم طرحها خلال الورشة، والتي ستؤهلهم بالتالي إلى إعداد خطط لمشروعاتهم ومناقشة الأنشطة الثقافية كلا حسب موقعه الثقافي الذي يتبعه، وهو ما سيترتب عليه بالتالي إعداد محتوى مختلف للمشروعات، وإعداد خطة متابعة وتقييم لتلك الخطط.



