افتتاح المبنى الإداري الجديد لقطاع البنجر التعليمي بمطروح

افتتح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم "الأحد" المبنى الإداري الجديد لقطاع البنجر التعليمي بمدينة الحمام بحضور عدد من القيادات التعليمية بمدينة الحمام وقرى البنجر.



وأكد النيلي أن مبنى القطاع التعليمي يعد صرحا تعليميا وإداريا جديدًا في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وبالتنسيق المشترك مع هيئة الأبنية التعليمية مع افتتاح مبان إدارية جديدة بإدارتي النجيلة وسيدي براني من خلال دعم صندوق دعم المشروعات التعليمية.



من جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على تقديم الدعم لتطوير قطاع التعليم بالمحافظة فنيا وإداريًا باعتباره أهم قطاعات التنمية التى تبنى عليه كافة القطاعات الأخرى من أجل الارتقاء بالمحافظة وبالخدمات المقدمة للمواطنين.