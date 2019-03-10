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ثقافة

علاقة الشعراء بالأمراء بثقافة القاهرة

الأحد 10/مارس/2019 - 05:45 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية أمس بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقامت مكتبة دار الحرب الالكترونية ورشة فنية بمناسبة أعياد الربيع لتصميم زهور بخامات فنية.

كما ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب "رحلة تعليمية في جسم الإنسان" بمكتبة الطفل تأليف إيمان الزفزافي ونفّذ بيت ثقافة نادي الشمس مجلة حائط بمناسبة العيد القومي للمرأة.

وفي إطار أنشطة نوادي الأدب أقام قصر ثقافة المطرية اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب عن علاقة الشعراء بالأمراء واستضاف اللقاء الدكتور أحمد الشرقاوي مدير المركز الثقافي الآسيوي وأستاذ التاريخ العثماني، دار اللقاء حول دور الأدباء في دعم أو مواجهة الأمراء على فترات تاريخية متفاوتة بين الهجاء والمدح وغيرها من أغراض الشعر المختلفة وخاصة العصر العثماني.

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