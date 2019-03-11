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ديني

حكم قطع الصلاة بالكعبة خوفا على الابن من الضياع في العمرة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه في حال كان أحد الوالدين يُصلي في البيت الحرام أثناء أداء مناسك العمرة، وابتعد ابنه وخاف عليه من الضياع، فله أن يقطع صلاته.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: "هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب، وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بالأبناء التي كادت أن تضيع ؟"، أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصلاة لم يأمرنا بترك المسئوليات.

وأضاف أنه إذا اقترب عقرب من المُصلي فقد أباح الفقهاء قتل العقرب بأي وسيلة أثناء الصلاة والاستمرار فيها وإتمامها، فلا شيء عليه، أما إذا رأى أسد فله أن يهرب، لأن الهروب في هذه الحالة هو ضرورة قصوى ، وكذلك إذا كان المُصلي في الحرم وضاع ابنه فله أن يقطع الصلاة ويبحث عنه وعندما يجده ويكون بين أحضانه، يصلي بعدها كيفما شاء، منوهًا بأن هذا أمر مقرر بالفطرة وبالدين وبكل شيء.

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