قرد بدرجة لص.. حاول سرقة حقيبة سائح في الصين

أقدم قرد ماكر على سرقة سائح في وضوح النهار، أثناء محاولة الزائر عبور جسر بالصين.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، قرد يقترب من الابن الأصغر لاحدى العائلات يصل عمره إلى 5 سنوات، وبدء القرد بفتح حقيبته الصغيرة والبحث في جيوبها في حين عائلة الطفل تشاهد الموقف بسخرية .



وبعد ملاحظة الصبي للقرد صرخ من الحوف وتركه يبحث في جيوب حقيبته.



وفي النهاية اصيب القرد بخيبة امل لانه لم يجد شيئا يأكله في حقيبة الصبي، لينتقل إلى الضحية الاخرى وهي أم الصبي.



