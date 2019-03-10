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محافظات

وزير البيئة: 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لشمال الدلتا

الأحد 10/مارس/2019 - 05:39 م
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
محمود زيدان
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك منحة قدرها 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لحماية شمال الدلتا ومنها محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الري، موضحًا أن هناك خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية.

من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه إطلاق خطة قومية لحماية الشواطئ حيت تم البدء في إنشاء منظومة لحماية شواطئ المحافظة بطول 27 كم بالشريط الساحلي للمحافظة بمنطقة البرلس باستثمارات قدرها 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، مؤكدًا أن الدلتا آمنه ضد أي تغيرات مناخية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، إلى محافظة كفرالشيخ، بحضور إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، وبول جارنر، السفير السويسري بالقاهرة، وزونكى سيمون، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيباستيان فيلدى، نائب رئيس قسم التعاون التنموي الألماني، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام.
وزير البيئة: 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لشمال الدلتا
وزير البيئة: 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لشمال الدلتا
وزير البيئة: 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لشمال الدلتا
وزير البيئة: 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لشمال الدلتا

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