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محسن عادل: الإصلاح الاقتصادي ساهم في انتشار الاستثمارات بعيدا عن القاهرة.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 05:47 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هناك العديد من التوسعات فى الاستثمارات الخارجية بمصر من مختلف الشركات.

وأضاف "عادل" فى حواره لبرنامج "حديث المساء" أن التركيبة الاقتصادية في مصر بدأت تتغير بسبب السياسة الاقتصادية والإصلاح الاقتصادى الذى ساهم فى زيادة معدلات الجذب الاستثمارى وعدم تركيز الاستثمارات فى القاهرة بل أصبحت هناك مناطق استثمارية في أكثر من مكان.

وأشار إلى أن حركة الإصلاح الاقتصادى فى مصر مدفوعة بحركة طلب، مشيرا إلى أنه يتم خلق فرص للمستثمر من أجل جذب المستثمرين، منوها بأن الخريطة الاقتصادية هدفها التوسع فى مجالات الاستثمار.

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