سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء المهلة الممنوحة لفلول تنظيم داعش

أعلن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، انتهاء الفرصة التي تم منحها لتنظيم داعش في باجوز السورية، لتسليم أنفسهم.



وتابع بالي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قواتنا جاهزة الآن للبدء والانتهاء من تحرير ما تبقى من أراضي في حوزة تنظيم داعش الإرهابي".



وأضاف: "تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إنقاذ آلاف المدنيين خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى آلاف من أعضاء "داعش" يستسلمون لقواتنا".

