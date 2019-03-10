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حوادث

خصومة ثأرية وراء مقتل مهندس داخل مجمع مواقف دمنهور.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 06:49 م
جانب من الصور
جانب من الصور
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض حادث مقتل مهندس زراعي على يد مجهولين داخل مجمع مواقف دمنهور صباح اليوم، حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة الفار بمركز شبراخيت وراء ارتكاب الجريمة.

وكان مجمع مواقف دمنهور شهد حادثا مأساويا صباح اليوم الأحد إثر تعدى مجهولين بالنار على مهندس زراعى بالمعاش وقتله فى ظروف غامضة وانتقلت على الفور قوات الشرطة وجار ضبط المتهمين وتم نقل الجثة لمشرحة المعهد الطبى القومى.

وكشف شهود عيان عن استقلال 4 أشخاص غير ملثمين دراجتين بخاريتين قاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على مهندس بالمعاش أثناء توقفه بمجمع المواقف بدمنهور لاستقلال اتوبيس النقل الداخلى مما تسبب فى إصابته بطلقات نارية بالرأس وتوفى على أثرها.

وانتقل فريق من النيابة العامة بوسط دمنهور برئاسة المستشار خالد سعد الله، رئيس نيابة دمنهور، لموقع حادث مقتل مهندس زراعي بطلقات نارية على يد مجهولين بداخل مجمع مواقف دمنهور.

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور بوقوع جريمة قتل بمجمع مواقف دمنهور  وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية و بالمعاينة تبين مقتل خليل ابراهيم بركات ٥٥ عاما مهندس زراعى مقيم بحى شبرا بدمنهور. 

ووجه اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية بمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط الجناة.

وتوصلت التحريات المبدئية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه، وعائلة الفار بمركز شبراخيت، حيث سبق لأشقائه قتل أحد الأشخاص من عائلة "الفار"، خلال شهر أكتوبر الماضي، وتجري محاكمتهم حاليا، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
خصومة ثأرية وراء مقتل مهندس داخل مجمع مواقف دمنهور.. صور
خصومة ثأرية وراء مقتل مهندس داخل مجمع مواقف دمنهور.. صور
خصومة ثأرية وراء مقتل مهندس داخل مجمع مواقف دمنهور.. صور
خصومة ثأرية وراء مقتل مهندس داخل مجمع مواقف دمنهور.. صور
خصومة ثأرية وراء مقتل مهندس داخل مجمع مواقف دمنهور.. صور

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