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محسن عادل: هامش الربح فى مصر الأعلى على مستوى العالم.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 07:23 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن درجة التنوع فى حركة التنوع بالاقتصاد المصرى كبير، حيث حجم السوق المصرى ضخم ، مشيرا إلى أن هامش الربح فى مصر هو الأعلى على مستوى العالم .

وأضاف محسن، فى حواره لبرنامج " حديث المساء "، ان الاقتصاد المصرى الآن ضمن من عشرين دولة فى ارتفاع النمو على مستوى العالم مشيرا الى ان المستثمر يبحث عن فرص الاستثمار وما تفعله مصر هو أكبر حافز للمستثمرين .

وتابع أن توطين الصناعات فى مصر لم يستهدف السوق المحلية فقط ولكنه مدخل لكل الأسواق على مستوى المنطقة مستفيدا من الحوافز المصرية بسبب الاتفاقات الدولية لها .

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