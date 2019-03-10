الشرطة الألمانية تطارد قاتل غامض تخلص من طبيب ووضع متفجرات لسيدة وأطفالها

بحسب ما ذكرت صحيفة إكسبريس الدولية، تسعى الشرطة الألمانية في بلدة أسينبورن إلى القبض على مزارع وبستاني غريب الأطوار، كان اختفائه غامضًا بما خلفه من عددٍ من الجرائم الدموية.



وتستطلع الشرطة أقوال كل الشهود المحتملين الذين تعرفوا أو قابلوا المزارع الغامض "برنارد جرومان".



وطلبت الشرطة أيضًا أمرًا غريبًا من الناس، وهو ضرورة اتصالهم بها فورًا وفرق إبطال المفرقعات، لأن جرومان قد يكون زرع بعضها (مفرقعات الألعاب النارية) في بساتينهم.



و كان جرومان يعمل مزارعًا و بستانيًا ويقوم برعاية حدائق عدد من سكان البلدة.



وكان أيضًا خبيرًا في الألعاب النارية ويمارس هذا العمل لحساب البعض في وقت فراغه في أوقات الاحتفالات والمناسبات الخاصة، وكان معروفا بغرابة أطواره.



وقبل أيام انفجر شرك خداعي في منزل طبيب معروف بالبلدة أودى بحياته.



وفي نفس اليوم انفجر شرك آخر في منزل آخر وأصاب سيدة وطفلتها بإصابات طفيفة. واكتشف شرك ثالث في منزل آخر، لكن صاحبه كان من التنبه أن طلب الشرطة في الحال لإبطال مفعول المفرقعات.



وخلال بحث الشرطة عن "جرومان" في البلدة، والذي اختفى بعد حدوث هذه الوقائع فجأة ودون أن يعلم أحد عنه شيئًا وبعد تلقي الشرطة أكثر من 60 شكوى، تولد اعتقاد لدى الشرطة بأنه القاتل الخفي الذي قتل وأصاب البعض بأساليبه الغريبة، هو جرومان، وإنه ربما فعل ما فعل بغرض الإنتقام.



لكن وخلال بحث الشرطة عن جرومان ومداهمتها لبيته، اكتشفت وفاة جرومان.



وهو ما جعلها تنقل جثته للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وربما الوصول لطرف خيط عن حقيقة الجرائم وهل كان جرومان هو مرتكبها الفعلي أم شخص آخر.

