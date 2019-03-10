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رئيس لجنة تلقي طلبات انتخابات الصيادلة: 15 عضوا على مقعد النقيب حتى الآن

الأحد 10/مارس/2019 - 06:54 م
لجنه تلقي طلبات الترشح
لجنه تلقي طلبات الترشح لانتخابات الصيادلة
محمد غالي
قال الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي الطلبات لانتخابات الصيادلة، وأمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للصيادلة، ورئيس لجنة الشباب، إن العملية الانتخابية تسير بشكل قانوني ولا يشوبها شائبة، مضيفا انه يوجد اقبال كثيف للترشح على مقعد النقيب العام ويتوقع زيادة في الايام الاخيرة من الترشح.

وأوضح رئيس لجنة تلقي الطلبات، في تصريحات لصدى البلد، أن عدد المرشحين حتى الآن علي مقعد النقيب بلغ 15 عضوا من الصيادلة وهم: كرم كردي، ثروت حجاج، علي عبدالله، أشرف مكاوي، جميل بقطر، محمد مهدي ، مصطفي داود، مهاود حبيب، ايهاب قلدج، محمد الشيخ ، وائل علي، حسن ابو العلا، مصطفي اسماعيل، امل كمال، محمد فودة.

أكد الشرقاوي أن الانتخابات تأتي تحت إشراف قضائي كامل، وايضاح كامل في الاجراءات،  موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات بها عضوان قضائيان من مجلس الدولة لضمان شفافية العملية الانتخابية.

وأضاف أنه يتوقع نزول عدد كبير من الصيادلة في هذه المرحلة لما لها من تأثير كبير على مستقبل الصيادلة، مضيفًا أن المتقدمين من كل الأطياف والاتجاهات وحتى المعارضين للمجلس السابق.

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