بوينج تعرب عن تعازيها في حادث الخطوط الجوية الإثيوبية وتعرض المساعدة

أعربت شركة "بوينج " الأمريكية للطائرات عن حزنها العميق، إزاء حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية من طراز "737" .



جاء ذلك في بيان رسمي للشركة على موقعها الإلكتروني اليوم / الأحد / مؤكدة الاستعداد لدعم فريق الخطوط الجوية الإثيوبية ، مشيرة إلى وجود فريق فني مجهز من "بوينج " على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناءً على الطلب ، وتحت إشراف المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي.



يذكر أن طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت صباح اليوم ، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية (نيروبي) ، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقمها.