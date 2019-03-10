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أخبار العالم

بوينج تعرب عن تعازيها في حادث الخطوط الجوية الإثيوبية وتعرض المساعدة

الأحد 10/مارس/2019 - 06:03 م
صدى البلد
أ ش أ
أعربت شركة "بوينج " الأمريكية للطائرات عن حزنها العميق، إزاء حادث طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية من طراز "737" .

جاء ذلك في بيان رسمي للشركة على موقعها الإلكتروني اليوم / الأحد / مؤكدة الاستعداد لدعم فريق الخطوط الجوية الإثيوبية ، مشيرة إلى وجود فريق فني مجهز من "بوينج " على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناءً على الطلب ، وتحت إشراف المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي.

يذكر أن طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت صباح اليوم ، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية (نيروبي) ، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقمها.

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