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ديني

حكم إجبار الأب ابنته على الزواج من شخص ترفضه

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:18 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يصح للآباء أو الأمهات أن يجبروا بناتهم على الزواج من شخص ترفض الزواج منه.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال (حكم إجبار الأب ابنته على الزواج من شخص ترفضه؟)، أن الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الفتاة على الزواج بأحد، بل لابد من إذنها، يختار لها والدها، يختار لها وليها كأخيها وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرونها، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! إنها تستحي -يعني: البكر- قال: إذنها صماتها، إذنها سكوتها، وقال ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، وجاءت إليه امرأة بكر، قالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي ﷺ.

وأشار الى أن الواجب على الآباء والأولياء جميعًا أن يتقوا الله، وأن لا يجبروا فتياتهم على الزواج من أشخاص لا يرضون الزواج منهم ففكرة الإجبار لا تجوز، فأيما تقدم شاب لخطبة فتاة فلا يصح لأبويها أن يجبروها على الزواج منه لأنها هى التى ستعيش وتكمل حياتها معه لآخر العمر.

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