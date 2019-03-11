غادة عجمى: مصر لديها قدرة الرد على القنوات الإرهابية

أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالشكوى التى تقدمت بها مصر رسميا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا.





أضافت عجمى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه القنوات، تبث السم فى العسل ودائما ما تحرض ضد الدولة المصرية عن طريق بثها تقارير زائفة ، مؤكدة أن مصر لديها القدرة التامة على الرد بالمثل ضد هذه القنوات المعادية ولكنها دائما تختار الطرق الصحيحة والسليمة حتى لا تلقى اللوم، وهذا من ظهر جليا فى شكواها غلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان .





أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة بالبرلمان، على وجود قمر صناعى عربى مشترك بين مصر والسعودية والامارات، تتولى إدارته مصر حتى يكون منصة إعلامية عربية قوية تبين الحقائق للرأي العام العالمى.



