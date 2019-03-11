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برلمان

غادة عجمى: مصر لديها قدرة الرد على القنوات الإرهابية

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:17 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالشكوى التى تقدمت بها مصر رسميا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا.

أضافت عجمى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه القنوات، تبث السم فى العسل ودائما ما تحرض ضد الدولة المصرية عن طريق بثها تقارير زائفة، مؤكدة أن مصر لديها القدرة التامة على الرد بالمثل ضد هذه القنوات المعادية ولكنها دائما تختار الطرق الصحيحة والسليمة حتى لا تلقى اللوم، وهذا من ظهر جليا فى شكواها غلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة بالبرلمان، على وجود قمر صناعى عربى مشترك بين مصر والسعودية والامارات، تتولى إدارته مصر حتى يكون منصة إعلامية عربية قوية تبين الحقائق للرأي العام العالمى.

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، أولاها طريقة كتابة الشكوى التي لها قواعد معينة، وان الشكوى عندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا.

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