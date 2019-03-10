ختام مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي بالدقهلية

شهد اليوم علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ختام مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى المحافظة وبدأت المنافسة على مستوى ١٧ إدارة تعليمية على مدار شهرين .



فيما جاءت اليوم التصفية النهائية المؤهلة للوصول إلى المستوى الجمهورى أقيمت المسابقة بمدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات وبدأت المسابقة في تمام الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الساعة الثالثة عصرا بحضور موجهى عموم المواد الدراسية التعليم الثانوي والدكتور راغب مختار مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية وأشرف على تنظيم المسابقة عبد الغنى عبد الغنى موجه عام التربية الاجتماعية وعماد عارف مسئول الاتحاد .



فيما شاركت ٤ إدارات تعليمية فى المسابقة: إدارة غرب المنصورة وإدارة ميت غمر وإدارة بنى عبيد و إدارة ميت سلسيل وقد تنوعت أسئلة المسابقة وشملت جانبا شفويا وآخر تحريريا وفازت بالمركز الأول على مستوى المديرية إدارة ميت سلسيل.



فيما أشاد وكيل الوزراارة بحسن التنظيم وبأداء الطلاب متمنيا لهم التوفيق ووجه الشكر والتقدير لجميع القائمين على المسابقة ووعد بدعمه الدائم للعملية التعليمية على جميع مستوياتها.