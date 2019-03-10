تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

خضعت الفنانة تارا عماد الى جلسة تصوير حديثه لصالح إحدى المجلات العالمية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهرت تارا بإطلالات مختلفة ولوك جديد فى الشعر وهو ما خطف الأنظار اليها، حيث تلقت عديد من التعليقات الإيجابية التى أعربت عن اعجابها بجلسة التصوير.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد مشاركتها في فيلم "الكويسين"، أمام أحمد فهمي و"تراب الماس" أمام آسر ياسين.



