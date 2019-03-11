الفتوى: يجوز التيمم لكل صلاة مع وجود الماء في هذه الحالة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، منوهًا بأن أركان الوضوء خمسة لا يصح إلا بها، وهي: "النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين".



وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: "أخبرني طبيب ثقة أنه لا ينبغي لي استعمال الماء فماذا أفعل كي أصلي؟"، أنه أقر الشرع الحكيم التيمم وجعله بديلا عن الماء عند فقده وفقد القدرة عليه لمرض ونحوه.



وأضاف أنه عن كيفية التيمم: فيكون بضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وذراعيه على المعتمد ويتيمم لك صلاة على الراجح من أقوال الفقهاء، وبناء عليه لا مانع للمريض الذي يجد مشقة بالغة في استخدام الماء أن يتيمم لكل صلاة إذا أخبره الطبيب الثقة بحدوث ضرر إذا استعمل الماء.

