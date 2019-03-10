حملة للكشف على قائدي السيارات متعاطي المخدرات بالطرق السريعة ..فيديو

قال الرائد أحمد حبيب، رئيس قسم المرور بطريق الإسماعيلية الصحراوي، إنهم يقومون بحملات مكثفة للكشف على السائقين متعاطي المخدرات، بالتنسيق مع وزارة الصحة من خلال انتداب أحد المتخصص لتحليل المواد المخدرة.





وأوضح "حبيب"، خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يقومون بالإجراءات القانونية مع سائقي المركبات أصحاب العينات الإيجابية، مؤكدًا أن حملات المرور للكشف على المخدرات منتشرة بكثافة على الطرق السريعة.





وأكد أن هناك تركيزًا من الوزارة على حملات "الرادار" على الطرق السريعة لضبط السرعات بها، مؤكدًا أن الحملات تستهدف السلامة العامة للركاب وقائدي السيارات من خلال فحص إطارات السيارات وتوعية المواطنين بالمخالفات المرورية المتعلقة بالأمان.