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ديني

شيخ الأزهر لوزير القوى العاملة: جهود حثيثة تبذل للحد من مشكلة البطالة

الأحد 10/مارس/2019 - 06:05 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، حيث وقعا على بروتوكول للتعاون، يستهدف تأهيل طلاب المعاهد والكليات الأزهرية على المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل.

وقال الإمام الأكبر إن هناك جهودًا حثيثة تبذل للحد من مشكلة البطالة، وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري، لافتًا إلى أن البروتوكول الذي وقع اليوم بين الأزهر الشريف ووزارة القوى العاملة يعد خطوة إيجابية في طريق تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، بما يضمن حمايتهم من مخاطر الاستقطاب الفكري والانحراف الخلقي.

من جانبه، أشار وزير القوى العاملة إلى أن البروتوكول يمثل خطوة جيدة للتعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة القوى العاملة؛ بهدف تأهيل طلاب وطالبات المعاهد والكليات الأزهرية لسوق العمل، من خلال جهاز منظومة التدريب المهني التي تمتلكها وزارة القوى العاملة.

وينص البروتوكول على نشر ثقافة العمل بين طلاب المعاهد والكليات الأزهرية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الشباب، كما يستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك؛ والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بخاصة كليات الهندسة والزراعة التابعة لجامعة الأزهر، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير منظومة التدريب المهني واستحداث مهن جديدة بها.

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