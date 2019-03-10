غدا ملتقى التوظيف التاسع لطلاب وخريجي كلية الصيدلة بجامعة المنصورة

تنظم كلية الصيدلة بجامعة المنصورة ملتقى التوظيف التاسع لطلاب وخريجى كليات كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطري خلال الفترة من 11-12 مارس تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة ناهد العنانى عميد الكلية، وتنظيم الدكتور ياسر الشبراوى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





فيما يهدف الملتقى إلى توفير العديد من فرص التدريب للطلاب وأكبر فرص توظيف للخريجين لتأهيل الطلاب لسوق العمل ومتطلباته والمهارات المطلوبة قبل التخرج مما يتيح للطالب باختيار المجال المناسب له وأخذ كافة الاستعدادات للعمل فى المجال الصيدلى بعد التخرج ومعرفة المهارات التي يحتاجها للوصول إلى هدفه والعمل على تنميتها من خلال الطرق المختلفة.





ويعد أكبر تجمع لكبرى شركات الادوية والصيدليات ومعامل التحاليل على مستوى الجمهورية يتم من خلال توفير فرص العمل والتدريب لجميع المجالات التي ترتبط بكليات الصيدلة والعلوم والطب البيطري كما يشارك بالملتقى جامعات الزقازيق وطنطا وحورس والدلتا.



