برلمانى: القنوات الإرهابية تؤثر بالسلب على المواطن المصرى البسيط

قال النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القنوات الإرهابية التى تبث من قطر وتركيا تؤثر سلبيا على حقوق الإنسان المصرى من خلال تقديمها مواد اعلامية كاذبة ومغلوطة ولا تعتمد على حقائق مثبتة.





وأكد العمدة فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن تقدم مصر بشكوى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد القنوات الارهابية خطوة مهمة للغاية، وذلك بسبب تأثير هذه القنوات على المواطن المصرى البسيط وتأثيرها ايضا على مصر أمام الرأى العام العالمى.



