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برلمان

برلمانى: القنوات الإرهابية تؤثر بالسلب على المواطن المصرى البسيط

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القنوات الإرهابية التى تبث من قطر وتركيا تؤثر سلبيا على حقوق الإنسان المصرى من خلال تقديمها مواد اعلامية كاذبة ومغلوطة ولا تعتمد على حقائق مثبتة.

وأكد العمدة فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن تقدم مصر بشكوى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ضد القنوات الارهابية خطوة مهمة للغاية، وذلك بسبب تأثير هذه القنوات على المواطن المصرى البسيط وتأثيرها ايضا على مصر أمام الرأى العام العالمى.

وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، أولاها طريقة كتابة الشكوى التي لها قواعد معينة، وان الشكوى عندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا.

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