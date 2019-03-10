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تعليم

جامعة دمياط تتعاون مع مكتبة الإسكندرية لمحاربة الإرهاب بالثقافة

الأحد 10/مارس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
دمياط زينب الزغبي
افتتح الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط الدورة التثقيفية العربية الإسلامية (المجانية) للشباب، والتى تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، وذلك تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وتستمر فعاليات الدورة لمدة عشرة أيام بداخل مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط فى ضوء تنسيق مكتبة الإسكندرية مع الجامعة ومكتبة مصر العامة بهذا الشأن. 

وتهدف الدورة إلى مكافحة التطرف الفكرى بكافة صوره وأشكاله من خلال التنوير والتثقيف وتنمية الوعي لدى الشباب بالحضارة العربية والإسلامية، ولقد اختارت الجامعة للتدريب فى هذه الدورة مجموعة من أفضل أساتذتها المتخصصين فى الأدب والتاريخ و الفقه والشريعة الإسلامية والتراث القبطى والعمارة والفنون والآثار وعلم الاجتماع.

وبدأت مراسم الافتتاح بكلمة ترحيب من أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بدمياط مضيفة الحدث، ثم تحدث أيمن منصور مدير مشروعات مكتبة الأسكندرية و عبر عن تقديره لتعاون جامعة دمياط المخلص لإنجاح هذه الدورة وأشاد بدور رئيس الجامعة فى هذا الصدد استجابة لجهود الدولة لمحاربة الفكر المتطرف بالفكر المستنير ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: 

يشرفنى أن أشارك فى افتتاح دورة الثقافة العربية و الإسلامية و التى تعقد تحت إشراف رئاسة الجمهورية ،ومشيخة الأزهر الشريف ،و بالتعاون البناء مع مكتبة الإسكندرية و تلك الدورة تحتضنها مكتبة مصر العامة بدمياط.

و جامعة دمياط تفتخر بأن تشارك فى و الحدث الثقافى الكبير و يسعدها أن تنتخب مجموعة من خيرة أساتذتها المتخصصين فى الأدب و التاريخ و الفقه و الشريعة الإسلامية والتراث القبطى و العمارة و الفنون و الآثار و علم الاجتماع، و هذا هو الدور الحتمى للجامعة و الذى من أجله أنشأت كى تكون خير خادم للمجتمع و بخاصة إذا كان هذا المجتمع هو مصر.
جامعة دمياط تتعاون مع مكتبة الإسكندرية لمحاربة الإرهاب بالثقافة
جامعة دمياط تتعاون مع مكتبة الإسكندرية لمحاربة الإرهاب بالثقافة
جامعة دمياط تتعاون مع مكتبة الإسكندرية لمحاربة الإرهاب بالثقافة

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