ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى يطالب بتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لأسر الشهداء

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:10 ص
صدى البلد
أسامة علي
وجه النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،التعزية لكل أسر الشهداء،مضيفا:" اغلبية الاسر المصرية لديها شهداء سواء من أبطال الجيش أو الشرطة أو حتى المواطنين العاديين الذين استشهدوا نتيجة العمليات الارهابية الغادرة فى المساجد والكنائس والميادين العامة.

وأكد عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة أسر الشهداء من خلال معاش شهرى ثابت، مضيفا:"هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لابطال ضحوا من أجل ان نعيش فى امن وسلام".

ترشيحاتنا

"أسواق": الاستقرار يسود غالبية السلع.. وانخفاض القمح والدقيق والسكر.. وارتفاع الأرز

علي جمعة: الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات وإنما جاء ليحد ويمنع

علي حسين يستعد لطرح يا الزينة

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 3 وظائف في شهر رجب

Apple تطرح هذا الهاتف بـ 4450 جنيها فقط .. صور

مستشار المفتي يقدم روشتة لحفظ النفس والبدن من أعمال السحر والشعوذة

ماذا حدث لرجلين لحظة تحطم حوض سمك عملاق بأحد الكافيهات؟.. فيديو

تعرض ابنها من الحرام بـ15 ألف جنيه على الفيس بوك لسبب غريب + 18

حسيت باستشهاده قبل ما يقولولي.. والدة الشهيد مصطفى تحكي قصة بطولة وتضحية ووفاء

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده

حرامي يفقد فتاة وعيها أمام الأسانسير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد.. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟