برلمانى يطالب بتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لأسر الشهداء

وجه النائب علاء العمدة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،التعزية لكل أسر الشهداء،مضيفا:" اغلبية الاسر المصرية لديها شهداء سواء من أبطال الجيش أو الشرطة أو حتى المواطنين العاديين الذين استشهدوا نتيجة العمليات الارهابية الغادرة فى المساجد والكنائس والميادين العامة.



وأكد عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" على ضرورة توفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة أسر الشهداء من خلال معاش شهرى ثابت، مضيفا:"هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لابطال ضحوا من أجل ان نعيش فى امن وسلام".



