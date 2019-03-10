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حوادث

وصول جثة فتاة منتحرة إلى مستشفى الواسطى ببني سويف

الأحد 10/مارس/2019 - 06:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الحليم
استقبل مستشفى الواسطى المركزي، شمال بنى سويف، جثة فتاة تقيم فى إحدى القرى التابعة للمركز .

تلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف ، إخطارا من اللواء عاطف سلامة نائب مدير الأمن، يفيد إبلاغ مستشفي الواسطي المركزي شمال المحافظة ، بوصول علياء حمدان عبدالله 17 سنة جثة هامدة ، تقيم عزبة أبو النور - مركز الواسطي ، جثة هامدة بدعوى الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.

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