وصول جثة فتاة منتحرة إلى مستشفى الواسطى ببني سويف

استقبل مستشفى الواسطى المركزي، شمال بنى سويف، جثة فتاة تقيم فى إحدى القرى التابعة للمركز .



تلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف ، إخطارا من اللواء عاطف سلامة نائب مدير الأمن، يفيد إبلاغ مستشفي الواسطي المركزي شمال المحافظة ، بوصول علياء حمدان عبدالله 17 سنة جثة هامدة ، تقيم عزبة أبو النور - مركز الواسطي ، جثة هامدة بدعوى الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.