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وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه

الأحد 10/مارس/2019 - 08:31 م
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
محمود زيدان
وزيرة البيئة :
- نطبق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات في 4 محافظات
- وضع استراتيجية لتشغيل المعدات وإعداد الكوادر البشرية بالبرنامج الوطني
- محافظ كفر الشيخ: نسعى لتحقيق التنمية الشاملة


شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مراسم اصطفاف وتسليم معدات المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفر الشيخ، في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، وبول جارنيه، السفير السويسري بالقاهرة، وزونكى سيمون، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيباستيان فيلدى، نائب رئيس قسم التعاون التنموي الألماني، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، الى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO .

كما حضر ممثلو البرنامج الوطني وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقالت وزيرة البيئة، إنه تم وضع استراتيجية لتشغيل معدات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وإعداد الكوادر البشرية وانشاء وحدة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ وتدريب القائمين عليها، وإجراء الدراسات للتعرف على الاحتياجات ودورة التشغيل من خلال العمل فعليًا على الأرض، كما سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء المصانع والمدافن الصحية بـ 4 محافظات ( كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا ).

وأعلنت الوزيرة عن إنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة في مراكز كفر الشيخ ودسوق مطوبس، وسيتم تباعًا وعلى التوازي إنشاء المدفن الصحي ببلطيم على مساحة 91 فدانًا، مشيرة إلى أن سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المشروعات المهمة خلال عام ونصف للارتقاء بالمنظومة البيئة.

ومن جانبه، كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة بمعدات قيمتها 15.5 مليون جنيه في المرحلة الأولى في إطار المساهمة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتدوير القمامة.

وأضاف، محافظ كفر الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال زيارتها للمحافظة، أن البرنامج الوطني دعم المحافظة – أيضًا – في المرحلة الثانية بمبلغ 79.2 مليون جنيه لرفع تراكمات مصانع القمامة بمراكز بيلا وسيدي سالم ودسوق.

وأوضح أن إدارة المخلفات الصلبة تعتبر إحدى التحديات الهامة التي تعمل المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية على التوصل لحلول جذرية ومستدامة لها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم تحقيق أهداف التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، والتي تسعى من خلالها إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه
وزير البيئة تشهد مراسم اصطفاف معدات النظافة الجديدة بكفر الشيخ.. إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة ومدفن صحي على مساحة 91 فدانا.. والمحافظ: البرنامج الوطني دعمنا بـ 94.7 مليون جنيه

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