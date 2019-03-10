رئيس شركة الملاحة الجوية: تجديد تراخيص أبراج المراقبة كل عامين

قال اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إن الشركة تخضع لتفتيش دوري من قبل سلطة الطيران المدني، لتسجيل الملاحظات حول الخدمات المقدمة للملاحة الجوية، موضحا أن الملاحة الجوية شركة مقدمة للخدمة وسلطة الطيران هي جهة التفتيش القائمة على كافة قطاعات الشركة.



وأوضح اللواء عادل ثابت، في حوار لـ"صدى البلد"، أن سلطة الطيران أيضا هي المعنية بمنح تراخيص التجديد لأبراج المراقبة الجوية بالمطارات، كل عامين بعد خضوعها لتفتيشات دورية.



وأشار رئيس شركة الملاحة الجوية، إلى أن سلطة الطيران أيضا هي المعنية بمنح الموافقات والتصديق من عدمه على المباني التي تقام حول مناطق المطارات، موضحا أنه لا يمكن إقامة أي مباني سكنية بمحيط المطارات بدون موافقة السلطة، وفقا لشروط قيد الارتفاع التي قد تؤثر على حركة الطيران في المطارات، والمساعدات الملاحية الموجودة على الممرات في المطارات.