الداخلية في 24 ساعة.. الكشف بالمجان على السيدات بمستشفيات الشرطة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. قوات الأمن العام والمجموعات القتالية تداهم البؤر الإجرامية بالسحر والجمال والقليوبية

- سقوط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم أسلحة ومخدرات

- الكشف بالمجان على السيدات في مستشفيات الشرطة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة





واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، الحملات الأمنية المكبرة على منطقة السحر والجمال.





وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.





وتم ضبط المدعو "محمود . م . ع"، 30 سنة، عاطل ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وحيازته لأسلحة نارية لحماية ذلك النشاط، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات - بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية خرطوش، و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والدراجة النارية لترويج تجارته غير المشروعة.





وتم ضبط المدعو "سعد .ن.س"،33 سنة،عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع .. وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية - بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (70 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية لترويج تجارته غير المشروعة.





كما تم ضبط المدعو "محمد .س.م"- 21 سنة،عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.. لقيامه بالإتجار، فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.. وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشرـ وبحوزته (250 جراما لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





وتم أيضا ضبط المدعو "ياسر .م.ز" - 42 سنه- عاطل - ومقيم بندر منيا القمح بالشرقية .. وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية .. وبحوزته ( فرد رصاص - وطلقة نارية من ذات العيار، 20 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع .





- حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات فى بؤرة الزرابين في ميت غمر





من ناحية اخرى شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية، التي يشتهر عنها علانية ترويج المواد المخدرة المعروفة باسم (بؤرة الزرابين) بقرية كوم النور - دائرة مركز شرطة ميت غمر، والتي يقوم على إدارتها عدد من العناصر الإجرامية.





وبحسب بيان، اليوم، الأحد، أسفرت جهود الحملة عن ضبط كلٍ من "إسلام . م . ع" – مواليد 1978 – عاطل – ومقيم بذات العنوان، مسجل شقي خطر مخدرات وسرقات عامة، وسبق اتهامه في 24 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية فى قضايا (سرقة - ضرب)، و"أحمد . م . أ" – مواليد 1992 – عاطل – ومقيم بذات العنوان (سبق اتهامه في قضية مخدرات) و"علاء . م . ح"، مواليد 1996 –عاطل– ومقيم بذات العنوان (سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية ضرب)، وذلك حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلوجرامات، وبندقية خرطوش عيار 12 مم، و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة).





وتم استهداف "عادل . ا . م"، مواليد 1987، عاطل، ومقيم بذات العنوان (مسجل شقي خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه في 17 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى و4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "(مخدرات - شروع في قتل - استعمال قوة) من بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده.





وجرى ضبط زوجتيه كلا من "سماح . س . م" مواليد 1994 – بدون عمل، و"نادية . ن . ع"، مواليد 1997، بدون عمل، وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلوجرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجهما الهارب.





واستهداف "هانى . ا . م" مواليد 1969، عاطل، ومقيم بذات العنوان (مسجل شقى خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة آخرهم قضية "مخدرات")، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده، وتم ضبط زوجته "سحر . ا . م" – مواليد 1976 – بدون عمل.. وبحوزتها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما، 10 أقراص مخدرة ، 2 هاتف محمول، و2 قطعة سلاح أبيض).. وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجها الهارب، واتخذت الإجراءات القانونية.





- الكشف بالمجان على السيدات في مستشفيات الشرطة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

ولم تنسى وزارة الداخلية دورها الانسانى حيث وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتخصيص الثلاثة أيام السابقين على اليوم العالمي للمرأة "8 مارس" لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانًا.





وتم توقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع.



