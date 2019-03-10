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حوادث

هيئة محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة و4 أمناء شرطة تتنحى عن القضية

الأحد 10/مارس/2019 - 07:07 م
صدى البلد
اسلام مقلد - عمرو خليفة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد البديع محمد الحسيني، التنحي عن نظر محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة السابق و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لاستشعارها الحرج، وأمرت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

وكان المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أمر بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

وكانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.

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