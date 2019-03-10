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البحوث الإسلامية: وعاظ الأزهر يعقدون 1050 لقاءً توعويًا مع المواطنين في 3 محافظات

الأحد 10/مارس/2019 - 07:36 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفى
أ ش أ
قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي إن القوافل التوعوية التي أطلقها المجمع الأسبوع الماضي إلى محافظات كفر الشيخ وأسيوط ومطروح واُختتمت فعالياتها اليوم أسفرت عن عقد 1050 لقاءً مباشرًا مع المواطنين في تلك المناطق، وذلك ضمن برامجها التوعوية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف.

وأضاف عفيفي - في بيان - أن اللقاءات والندوات التي عقدها وعاظ الأزهر في قرى ومدن المحافظات ركزت على أبرز المشكلات والقضايا المجتمعية الخاصة بكل منطقة كقضايا التفكك الأسري، وانتشار ظاهرة الطلاق، وكيفية مواجهة المشكات المجتمعية.

وتابع أن برامج تلك القوافل استهدفت البحث عن سبل مواجهة المشكلات المجتمعية عن طريق دور الأسر والعائلات، فضلًا عن استعادة القيم المهجورة في حياة الناس، ودعم الشعور بالرضا والقناعة لديهم، كما ركزت القوافل على مناقشة الدور المنوط بكل فرد من أفراد الأسرة لأجل الحفاظ على الكيان الأسري وتربية الأبناء تربية سليمة، وإعادة بناء القيم السليمة في نفوسهم، وإخراج جيل يساعد على النهوض بالوطن من خلال دعم عوامل الانتماء الوطني لديهم.

ولفت عفيفي إلى أن هذه القوافل المستمرة التي يطلقها المجمع تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مدن وقرى الجمهورية لتلبية احتياجاتهم المعرفية المختلفة، وتوعيتهم بتحديات المرحلة الراهنة، وحمايتهم أيضًا من الفكر المتشدد والتطرف والإرهاب.

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