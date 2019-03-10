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فن

إطلاق برنامج شورتات النجوم تجاريا في الكويت

الأحد 10/مارس/2019 - 06:48 م
صدى البلد
محمد نبيل
تطلق شركة MAD Solutions برنامج شورتات النجوم تجاريًا بسينما سينسكيب في الكويت يوم 14 مارس.

ومن المقرر أن يُستكمل البرنامج جولته حول العالم العربي في جامعة السوربون بأبو ظبي في الإمارات يوم 7 أبريل.

شورتات النجوم هو البرنامج الأول من نوعه في العالم العربي، ويضم 4 أفلام قصيرة هي الببغاء للمخرجين دارين ج.سلام وأمجد الرشيد، Submarine لـمونيا عقل.

بالاضافة إلى افلام خمسة أولاد وعجل لـسعيد زاغة وقنديل البحر لـداميان أونوري، وهو من بطولة النجوم التونسية هند صبري، الفلسطينيان أشرف برهوم وعلي سليمان، اللبنانيان جوليان فرحان ويمني مروان والجزائرية عديلة بنديمراد، وقد نالت هذه الأفلام العديد من الجوائز خلال مشاركتها في المهرجانات الدولية.

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