وفد طبي صيني متخصص في علاج العظام والتأهيل يزور النادي الأهلي

التقى عدد من أعضاء النادي الأهلي، اليوم الأحد، وفدا طبيا من الصين، يضم عددا من الأطباء المتخصصين في مجال الطب العلاجي، على هامش تواجد الوفد في القاهرة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والسفارة الصينية بالقاهرة.



وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، استقبل الوفد الصيني بعد التنسيق مع المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب الدكتور طارق النيداني عضو اللجنة الطبية بالنادي، والمسئولين عن إدارات العلاج الطبيعي والتأهيل و"الجيم".



وقام الوفد بجولة تفقدية لوحدة العلاج الطبيعي ووحدة الجيم، وفحص العديد من الحالات من أعضاء النادي، في ظل تخصص أعضاء الوفد في علاج العظام والفقرات والتأهيل والتدليك العلاجي.



تأتي زيارة الوفد الصيني في إطار جهود مجلس إدارة النادي الأهلي في تطوير والارتقاء بالملف الطبي، والتعاون مع كافة الجهات لخدمة أعضاء وفرق النادي.