خبير: البترول والغاز من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر ..فيديو

علق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور، هشام إبراهيم، على تأكيد وزارة التخطيط تنفيذ 1133 مشروعًا تنمويًا، قائلًا: «هذا الرقم كبير للغاية، وتقريبًا داخل فيه مُعظم قطاعات النشاط الاقتصادي، ومن المؤكد أنَّ قطاع البترول والغاز استحوذ على الجزء الأكبر بفعل الظروف الذي مر بها هذا القطاع خلال السنوات الماضية، الذي أبرزها التزام الحكومة المصرية بسداد التزامات الشركاء الأجانب من بينها الاكتشافات الجديدة التي حققت أرقامًا كبيرة للغاية، وأصبحت تَفتح شهية الشركات الأجنبية الكبرى».





وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّ قطاع البترول والغاز منْ أكثر القطاعات التي كانت جاذبة، وأيضًا قطاع الكهرباء لا سيما في مَجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، إذ لدينا أكبر مَحطة للطاقة الشمسية في العالم وتحديدًا في أسوان يجري تنفيذها.





وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، قد أكدت تنفيذ 1133 مشروعًا تنمويًا بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 17.85 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.



