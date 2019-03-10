الملاحة الجوية: إيرادات الشركة مرتبطة بحركة الطيران.. وسجلنا زيادة 4.3% آخر عامين

قال اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إن حركة الطيران في مصر شهدت تناميا ملحوظا خلال العامين الماضيين عن السنوات الأخيرة التي مرت بها الدولة، مُشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم حركة الطيران خلال العام الأخيرة بنسبة 4.3%.



وأوضح ثابت، في حوار لـ"صدى البلد"، أنه وفقا لاحصائيات عدد المسافرين بالمطارات المصرية، فإنه في عام 2017 كان عدد الركاب نحو 15 مليونا، وتنامي هذا العدد خلال 2018 ليصل إلى 19 مليون راكب سنويا، ونستهدف الوصول إلى 30 مليونا.



وأشار رئيس شركة الملاحة الجوية، إلى أن حركة الطيران هي المورد الرئيسي للشركة، حيث إن 98% من إيراد النشاط من الحركة الجوية سواء للطائرات العابرة للمجال المصري ومرحلة ما قبل الهبوط وفقا لاتفاقية المنظمة الأوروبية، والـ2 % مرتبط بالعوائد والاستثمارات والايجارات التابعة للشركة، وكلما زادت الحركة الجوية ينعكس إيجابيا على الإيرادات.