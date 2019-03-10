ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الملاحة الجوية: إيرادات الشركة مرتبطة بحركة الطيران.. وسجلنا زيادة 4.3% آخر عامين

الأحد 10/مارس/2019 - 07:05 م
اللواء عادل ثابت
اللواء عادل ثابت ومحررة صدى البلد
نورهان خفاجي
قال اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إن حركة الطيران في مصر شهدت تناميا ملحوظا خلال العامين الماضيين عن السنوات الأخيرة التي مرت بها الدولة، مُشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم حركة الطيران خلال العام الأخيرة بنسبة 4.3%.

وأوضح ثابت، في حوار لـ"صدى البلد"، أنه وفقا لاحصائيات عدد المسافرين بالمطارات المصرية، فإنه في عام 2017 كان عدد الركاب نحو 15 مليونا، وتنامي هذا العدد خلال 2018 ليصل إلى 19 مليون راكب سنويا، ونستهدف الوصول إلى 30 مليونا.

وأشار رئيس شركة الملاحة الجوية، إلى أن حركة الطيران هي المورد الرئيسي للشركة، حيث إن 98% من إيراد النشاط من الحركة الجوية سواء للطائرات العابرة للمجال المصري ومرحلة ما قبل الهبوط وفقا لاتفاقية المنظمة الأوروبية، والـ2 % مرتبط بالعوائد والاستثمارات والايجارات التابعة للشركة، وكلما زادت الحركة الجوية ينعكس إيجابيا على الإيرادات.

ترشيحاتنا

أحمد حلمي يكشف لأول مرة عن صورة شقيقه الأكبر خالد

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطار .. فيديو

السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

عايرته بعدم رجولته.. فذبحها بعد 10 أيام زواج

6 مصريين بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

رفضت العمل خادمة .. تفاصيل إشعال رجل النار في جسد زوجته بالسويس

شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر

الترجي الناجي الوحيد.. كبار إفريقيا على رادار الإقصاء من دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو
شاهد .. مطاردات وأكشن أمير كرارة فى كلبش 3
فيديو جراف.. سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعلى متنها 6 مصريين
شاهد .. أعراض سرطان المثانة وطرق العلاج
شاهد.. هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 بشورت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟