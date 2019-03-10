تكريم الكاتبة سلوى هلال في اليوم العالمي للمرأة

حرصت "مؤسسة حلقة وصل" تحت إشراف وتنسيق من قبل الصحفي والاعلامي فتحي المزين، علي تكريم الكاتبه والملحنه دكتورة سلوى هلال، نظرا لمجهوداتها في المجال الثقافي والفني والادبي ولانها ذات دور فعال في المجتمع ولها تاثير إيجابي من خلال اشعارها وكتباتها، وذلك علي هامش الإحتفالات بيوم المرأة العالمي بفندق براميزا الدقى.



كما تم تكريم العديد من الامهات المثاليات كنوع من التقدير والأمتنان لدورهن العظيم في المجتمع، ولتسليط الضوء علي إنجازات المرأة وتمكينها في كل المجالات.



يذكر أن الكاتبه سلوى هلال تعكف حاليا على الانتهاء من ديوانها الجديد الذي سوف يجمع بين اللغه العربيه االفصحى والعاميه، إستعدادا لنشره خلال الفترة المقبلة.

