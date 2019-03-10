ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

سفير الهند لدى القاهرة يشهد عروض أفلام السينما الهندية بالهناجر

الأحد 10/مارس/2019 - 07:10 م
راهوال كواليشيرايث
راهوال كواليشيرايث سفير الهند بالقاهرة
طارق موسى
يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وراهوال كواليشيرايث سفير الهند بالقاهرة، في السادسة من مساء الثلاثاء 12 مارس، الفيلم الهندي " باهيج ماليكا باهيج "، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهند علي ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بالتعاون مع قطاع الصندوق .

الفيلم بطولة "فرحان أخطر" ، و"سونام كابور" ، إخراج "راكش اومبراكاش ميهرا" ، وتدور أحداثه حول قصة حياة العداء الأولمبي الشهير " فلاينج سيخ" او السيخ الطائر وكيف أنه تغلب على المصاعب التي واجهها في حياته والتي من بينها مقتل جميع أعضاء عائلته وأحداث الحرب المدمرة وكيفية وصوله ليصير رمزا من رموز الرياضة في الهند .

جدير بالذكر أن قطاع الصندوق، يعرض شهرياَ بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بنادي السينما الهندية بقاعة سينما الهناجر احد افلام كلاسيكيات السينما الهندية الحاصلة على جوائز عالمية.

ترشيحاتنا

البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى

سبعينية لا تقوى على الحركة.. كيف استغل معتز مطر والدته لكسب تضامن متابعيه؟

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطار .. فيديو

لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

تعليق ناري من كلوب عن أداء محمد صلاح في مواجهة ليفربول أمام بيرنلي

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

قبل مواجهة جورماهيا.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائيات إفريقيا

وصول طائرة الرئيس بوتفليقة إلى مطار عسكري في الجزائر

النواب يوافق علي ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي وزارة النقل

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز ليفربول محمد صلاح على بيرنلي برباعية

شاهد.. نمر شرس ينهش سيدة حاولت التقاط سيلفي داخل حديقة بأريزونا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو
شاهد .. مطاردات وأكشن أمير كرارة فى كلبش 3
فيديو جراف.. سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعلى متنها 6 مصريين
شاهد .. أعراض سرطان المثانة وطرق العلاج
شاهد.. هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 بشورت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟