سفير الهند لدى القاهرة يشهد عروض أفلام السينما الهندية بالهناجر

يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وراهوال كواليشيرايث سفير الهند بالقاهرة، في السادسة من مساء الثلاثاء 12 مارس، الفيلم الهندي " باهيج ماليكا باهيج "، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان الهند علي ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بالتعاون مع قطاع الصندوق .



الفيلم بطولة "فرحان أخطر" ، و"سونام كابور" ، إخراج "راكش اومبراكاش ميهرا" ، وتدور أحداثه حول قصة حياة العداء الأولمبي الشهير " فلاينج سيخ" او السيخ الطائر وكيف أنه تغلب على المصاعب التي واجهها في حياته والتي من بينها مقتل جميع أعضاء عائلته وأحداث الحرب المدمرة وكيفية وصوله ليصير رمزا من رموز الرياضة في الهند .



جدير بالذكر أن قطاع الصندوق، يعرض شهرياَ بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة ومركز مولانا أزاد الثقافي بنادي السينما الهندية بقاعة سينما الهناجر احد افلام كلاسيكيات السينما الهندية الحاصلة على جوائز عالمية.