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برلمان

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

الأحد 10/مارس/2019 - 06:59 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على القانون في الجلسة المقبلة.

يستهدف مشروع القانون الذي يتألف من 20 مادة إنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها أن الجامعات التكنولوجية المقصود بها إحدى المؤسسات التعليمية التي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر.

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