البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على القانون في الجلسة المقبلة.





يستهدف مشروع القانون الذي يتألف من 20 مادة إنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.



