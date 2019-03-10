إعلام النهضة تفوز بعدة جوائز بمهرجان الشروق لمشروعات التخرج.. صور

فازت كلية الإعلام بجامعة النهضة بالمركز الثالث في مسابقة الأفلام التسجيلية ، وبالمركز الثالث في مسابقة الصحف التي تصدرها كليات الإعلام، في إطار المهرجان السنوي الرابع الذى أقامته أكاديمية الشروق بدار الأوبرا المصرية لمشروعات التخرج لكليات ومعاهد الإعلام على المستوى العربي خلال الفترة من 4-6 مارس 2019.



وفاز كليب "مفيش مستحيل " ومدته خمس دقائق بالمركز الثالث عن الأفلام التسجيلية، وهو كليب يسعي إلى التحفيز ومقاومة الإحباط، ويدفع إلى النجاح والتفوق، من خلال عرض عدة قصص لمجموعة من الأشخاص، يؤكد من خلالها الكليب على أن الإدارة والتحدي هو سر النجاح والتفوق.



وأشرف على الكليب د. مها فتحي، ود.هبه مجدي، وأحمد هادي بقسم الإذاعة والتلفزيون، ونفذ هذا المشروع الطالبات آية القاضي ، ياسمين عبد الحميد ، مي جميل ، أسماء مصطفي ، نوران محمود ، نرمين سيد .



كما فازت جريدة صوت النهضة بالمركز الثالث على مستوى الصحف والمجلات التي تصدرها كليات الإعلام ، وتمثل هذه الجريدة أداة التدريب الصحفي لطلاب الكلية، وتعرض عددًا من الموضوعات والقضايا الجامعية، كما ترصد أوجه التطوير بجامعة النهضة، وتتفاعل مع طلاب الجامعة والأساتذة والعاملين بها .