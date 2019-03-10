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شقيق الشهيد أحمد الجعفري: البسمة كانت لا تفارق وجهه.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
قال مفيد عبد الخالق الجعفري، شقيق الشهيد العقيد أحمد عبدالخالق الجعفري،: «نحتسبه عند الله من الشهداء، وكان بسيطا، وكان يعتبر أقل من العسكري، وكان يتعامل مع الجميع بالتواضع».

وأضاف "الجعفري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «كان بيشجع زملائه ويحسهم على الشهادة ومحاربة الإرهاب، وإن الرصاصة التي ستصيبهم مكتوبة عليها أسمائهم».

وأشار: «البسمة كانت لا تفارق وجهة، ولم يعشر أحد أن الشهيد كان رتبة عالية بسبب تواضعه».

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