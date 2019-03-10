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برلمان

عبدالعال يرفع الجلسة العامة ويطالب النواب الحضور بكثافة غدا

الأحد 10/مارس/2019 - 07:24 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
رفع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من مناقشة قانون الجامعات التكنولوجية، عدا مادة واحدة تم تأجيلها لجلسة الغد.

يستهدف مشروع القانون الذي يتألف من 20 مادة إنشاء جامعات متخصصة في المجالات الفنية، وتنمية المهارات العملية بعد الحصول على شهادات الدبلومات الفنية.

وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها أن الجامعات التكنولوجية المقصود بها إحدى المؤسسات التعليمية التي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، وتستهدف فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر.

وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، أعضاء المجلس قبيل رفع الجلسة بضرورة الحضور بكثافة غدا، ليتمكن المجلس من التصويت على عدد من القوانين المؤجلة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.

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