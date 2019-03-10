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مرأة

لسعات النحل.. علاج فعال ومميز لآلام أسفل الظهر

الأحد 10/مارس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
اسماء محمد
قال الدكتور خالد جمال الدين محمد عبد الوهاب، أستاذ بشعبة الطب التكميلى بالمركز القومى للبحوث، تعتبر آلام أسفل الظهر المزمنة من أكثر الأعراض الطبية شيوعًا بالنسبة للمرضى التى تسعى للعلاج بالطبي التكميلي أو البديل، بما في ذلك اللسع بالنحل. 

وأضاف "جمال الدين" فى تصريحات صحفية، أنه من أجل معرفة حقيقة الأمر قمنا فى المركز القومى للبحوث بعمل دراسة للكشف عن التأثير العلاجى لسم النحل على آلام أسفل الظهر المزمنة فى 40 مريضا "تتراوح أعمارهم بين 38 و65 سنة، ومصابين لفترة أكثر من 6 أشهر" مع مقارنة الأعراض المرضية قبل وبعد العلاج؛ حيث تم قياس التأثير العلاجي عن طريق تسجيل مقياس Visual Analog Scale ، Oswestry Disability Index ، ومستويات NFα ، IL1β ، IL -6 ، و NF-KB بمصل الدم ، وكذلك سرعة الترسيب ESR ، قبل وبعد العلاج بجلسات الوخز بالنحل. 

وأظهرت النتائج المتحصل عليها أن جلسات الوخز بالنحل قد حسّنت اضطرابات آلام أسفل الظهر المزمنة ، حيث أظهرت تحسنًا كبيرًا ( 65%) مصحوبًا بتحسن معنوى (75.6%)فى جميع المرضى، علاوة على ذلك، أدى الوخز بالنحل إلى انخفاض ملحوظ في مستوى TNFα ( -14%)، IL1β((-52% ، IL-6 (-53%) ، NFкB (-32%) ، ESR (-39.8). 

ومن النتائج المذكورة يمكن الاستنتاج أن اللسع بالنحل ساعد فى تحسين مرضى آلام أسفل الظهر المزمنة من حيث ما يتعلق بشدة الألم والإعاقة ونوعية الحياة مدعومة بتحسن في مستوياتTNFα ، IL1β ، IL-6 و NF-кB بمصل الدم إلى جانب سرعة ترسي الدم الكلى.

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