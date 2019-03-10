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أخبار البلد

رئيس الملاحة الجوية: كفاءة الطيارين المصريين تمكنهم من الهبوط في مختلف الأجواء

الأحد 10/مارس/2019 - 07:06 م
اللواء عادل ثابت
اللواء عادل ثابت
نورهان خفاجي
أكد اللواء ملاح عادل ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن المطارات المصرية غير متأثرة بظاهرة الطيور المهاجرة، مُشيرا إلى أنه ليس هناك رصد لتجمعات طيور بالمطارات سوى حول القاهرة والغردقة وهي نسبة ضعيفة غير مؤثرة ويتم التعامل معها من خلال برج المراقبة عبر تنبيه قائد الطائرة، أما البلدان المتأثرة بهذه الظاهرة فتلجأ المطارات بها إلى أجهزة الضوضاء، لأنها من الممكن أن تصطدم بالزجاج أو تعطل المحرك أو تدخل في جسم الطائرة.

وحول الظواهر الجوية من عوامل الطقس المتغيرة، قال اللواء عادل ثابت، في حوار لـ"صدى البلد"، إن الظواهر الجوية تأثيرها من عدمه مرتبط بالأجهزة الملاحية المجهزة بها الطائرة ومدى تجهيز المدرج بالمساعدة الملاحية، وتأهيل الطيار سواء هبوطه في أجواء رؤية مختلفة، ونحن طائراتنا مزودة بأحدث التجهيزات الملاحية.

وأكد رئيس شركة الملاحة الجوية، أن مطاراتنا بها من المساعدات الملاحية التي تناسب كافة الطرازات، فضلا عن أن الطيارين المصريين مؤهلين على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة، فهم يهبطون في كافة المطارات بأوروبا والشرق والصين وهي أجواء جوية مختلفة.

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