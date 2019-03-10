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محافظات

زوجة الشهيد الجعفري: تكريم الرئيس السيسي تخليدا لبطولات 6 سنوات

الأحد 10/مارس/2019 - 08:41 م
الشهيد احمد الجعفري
الشهيد احمد الجعفري
احمد علي
أكدت نشوى مصطفى علي، زوجة العميد أحمد الجعفري شهيد عمليات حق الشهيد بسيناء، أن تكريم القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لها يعد رسالة قوية مفادها أن الدولة حريصة علي دعم أبنائها ضمن الاحتفالات بيوم الشهيد.

وأضافت أن كلمات السيسي معبرة عن جموع الشعب المصري مسلمين وأقباط مشيرة بقولها "مصر محتاجة توعية وتثقيف ببطولات شهداء الوطن وأخطار الإرهاب".

وتابعت أن زوجها الشهيد تعايش أكثر من ٦ سنوات بطولات قبل استشهاده خلال مواجهته أعداء الوطن في يوم ٥ سبتمبر ٢٠١٨ م من خلال مشاركته في عمليات حق الشهيد والعمليات الشاملة في شبه جزيرة سيناء لافتة بقولها "انا بعتز بزوجي الذي لقب بأسد وفهد سيناء لإخلاصه وتفانيه والتضحية بدمائه من أجل رفعة وعرض الوطن وشعبه ".

وتابعت: "زوجي أراد أن يعبر عن حبه للوطن بتسميته نجلنا الأكبر باسم فداء في الصف الثالث الاعدادي وريناد في الصف السادس الابتدائي والطفل الأصغر شهاب وربنا يباركلي فيهم يارب فهم سندي في الحياة".

كما توجهت زوجة الشهيد بكل الشكر الي الرئيس السيسي، قائلة: "شكرا ياريس كونك حاسس بينا وربنا ينصف بلدنا ضد الإرهاب اللعين".

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