برلماني يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات رادعة على قطر وتركيا

قال النائب عادل الشريف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القنوات الإرهابية التى تبث من قطر وتركيا قنوات مشبوهة، وتبث فقط الأكاذيب والشائعات بهدف التحريض ضد الدولة المصرية، معقبا شكواها إمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى غاية الاهمية.



وتابع الشريف، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه القنوات الكاذبة لا يقتصر دورها على التحريض ضد الدولة المصرية فقط بل تسعى لإثارة الفتنة باستمرار بين الدول الشقيقة، ويجب على دول العالم جميعا أن تتصدى لمثل هذه القنوات بسبب خطورتها على البشرية التى لا تقل خطورة عن الإرهاب.



وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المجتمع الدولى بضرورة فرض عقوبات على قطر وتركيا التى تبث منهما هذه القنوات التى تهدد الأمن والسلام العالمى.



وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد القنوات الإرهابية في قطر وتركيا، ستمر بعدة مراحل، أولاها طريقة كتابة الشكوى التي لها قواعد معينة، وان الشكوى عندما تُقبل سيتم الفحص الفني لها عن طريق فحص الفيديوهات في هذه القنوات، وهل شاركت في التحريض ضد المدنيين والأبرياء أم لا.

