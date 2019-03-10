عادة تفعلها الفتيات في المساء تدمر الشعر

تعد مشاكل الشعر من أشهر المشكلات التى تواجه الفتيات وتبحث عن العلاج المناسب لها لكن الوقاية أفضل من العلاج دائما لذا يجب الابتعاد عن الأسباب المؤدية لتساقط الشعر وإصابته بالمشاكل.



وأوضحت منى رزق خبيرة التجميل أن من اكثر العادات انتشارا والمدمرة للشعر بين الفتيات والنساء هى غسل الشعر فى المساء او ليلا ثم النوم والشعر مبلل لأن ذلك يسبب تلف نهايات الشعر، وتقصف الشعر، وظهور القشرة وزيادتها مما يجعل الشعر أضعف بكثير ويفقد القوة واللمعان وتساقط الشعر فضلا عن الرائحة غير الجيدة.



ونصحت "منى" بتجنب غسل الشعر فى المساء وإذا كان هناك ضرورة لذلك يجب تجفيفه جيدا والانتظار عدة ساعات قبل الدخول فى النوم.

