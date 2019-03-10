علي جمعة ينصح شابا بألا يتكلم مع أحد في كل ذكرى لدفن والده.. فيديو

وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، عن شاب يعاني مرضا نفسيا لا يتحدث مع أحد، ويكون هائم مع أفكاره، وذلك كل عام في ذكرى وفاة والده لأنه قام بعملية الدفن بنفسه .. ماذا يفعل؟.



أجاب جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أن هذه الحالة موسمية سواء في الصيف أو الشتاء أو وقت دفنه والده بنفسه وتكلم الفقهاء فيها، فهي حالات بسيطة مقدور عليها وليست مخيفة لكن الأدوية تتوارد في هذا المجال وعليه الذهاب لطبيب نفسي.



وتابع: نسأل الله ان تنصرف عنه وهي ليست مرضا بل عارض يزيل بعد مرور فترة.