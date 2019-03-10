هذه المستحضرات تضر الأمهات وأطفالهن.. يجب تركها فورا

قال موقع يو بي آي، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بدأت في تشديد الرقابة على المستحضرات الوقاية من الشمس، للتحقق من أمان المركبات.



وتحوي هذه المستحضرات نحو 16 مركبًا ثبت أمان وفعالية اثنين منها فقط، وهما: أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم.



وتم استبعاد مركبين آخرين، هما البابا وسالسيلات الترولامين من أي مستحضرات متداولة في الولايات المتحدة، بينما لا تتوافر معلومات كافية عن 12 مركبًا أخرى وتحتاج مزيدًا من التجارب.



ولم يجر أي اختبار لمكونات هذه المستحضرات، التي تتخذ أشكالًا عديدة، مثل: الكريمات والمراهم والمساحيق، وظهرت منذ 40 عامًا.



وهناك مخاوف من بعضها مثل مادة الاوكسيبنزون، التي عثر على أثار لها في لبن الأمهات، ويعتقد أنها يمكن أن تسبب مشاكل في الغدد الصماء للأطفال.



