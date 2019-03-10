بعدما كان مصيره سلة القمامة.. بيع كتاب بسعر خيالي

قالت مكتبة تينيسي إنه وفي واقعة نادرة، كاد كتاب أن يلقى في سلة المهملات بدون قيمة، لكن انتهى به الأمر لأن يباع بمبلغ 1250 دولار.



وقال موقع (UPI) إنه تم بيع كتاب في مكتبة في ولاية تينيسي بمبلغ كبير عندما تم العثور على إن نسخة الكتاب هي الطبعة الأولى منه.



وذكرت المكتبة أن نسخة هي من كتاب يدعى "حلم الأغنام" لمؤلفه فيليب ك. ديك أندرويدس ، وهو الكتاب الذي كان بمثابة الأساس لفيلم Blade Runner .



وقالت لويز براون مديرة المبيعات ان الموظف جيف هوبكنز فحص الكتاب واكتشف أن طبعته الأولى لعام 1968.



وذكرت براون إن نسخ من هذا الكتاب سبق وبيعت بمبلغ يصل إلى 3000 دولار.



وأشارت الى إنها أدرجت هذه النسخة مقابل 1250 دولارا أملا في إجراء بيع سريع ، وبيعت بمبلغ كامل في غضون ثلاثة أسابيع.

