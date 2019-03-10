حكم الشرع والدين الإسلامي في توزيع المواريث على مائدة ندوة بالعريش

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، برئاسة إحسان داود الغالي، ندوة تحت عنوان "ميراث المرأة حق مشروع لها"، إدارتها الإذاعية نهى الغول عضو المجلس بحضور عضوات المجلس القومى للمرأة وقيادات المرأة ومنظمات المجتمع المدنى بشمال سيناء، وذلك في اطار احتفالات المجلس بيوم المرأة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي ومئوية المرأة المصرية.



حاضر في الندوة التي عقدت في مقر المجلس بالعريش، الدكتور عصام الدين عبد السلام أبو زلال أستاذ الدراسات الاسلامية واللغة العربية في جامعة العريش وعميد معهد الدراسات البيئية التابع للجامعة.



وتناول أبو زلال حكم الشرع والدين الإسلامي في توزيع المواريث ونصيب المرأة منها، مؤكدا أنه حق مشروع لها استنادا الى القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وأحكام الشرع، وبين حكم المخالف وعقابه عند الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى تمتع المرأة بكامل حقوقها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.



يذكر أنه سبق وتم إطلاق مبادرة : "مصرية وأفتخر" أمس من مقر فرع المجلس بالعريش تمهيدا لتعميمها على مستوى محافظات الجمهورية، ويواصل فرع المجلس أنشطته وفعالياته خلال الفترة القادمة.